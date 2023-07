Age of Content Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Age of Content Théâtre du Châtelet Paris, 5 octobre 2023, Paris. Du jeudi 05 octobre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h15

.Public adolescents adultes. payant De 5€ à 45€ Après le succès de Room With a View, le collectif (LA)HORDE et le Ballet national de Marseille reviennent au Châtelet pour une nouvelle création. En partenariat avec le Théâtre de la Ville – Paris Après le choc artistique de Room With a View, créé au Châtelet en mars 2020 quelques jours avant le confinement et repris en septembre 2022, (LA)HORDE et les danseurs du Ballet national de Marseille retrouvent les planches du Châtelet pour leur dernière création. Age of Content est une exploration du langage du métavers, auquel nous faisons face. Ce spectacle projette le corps dans la virtualité, sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris Contact : https://www.chatelet.com/ +33140282840 relations-publiques@chatelet.com https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/2023-2024/age-of-content/

