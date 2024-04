Age of content Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, jeudi 2 mai 2024.

Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Après le succès magistral de Room with a view, le collectif (la) Horde crée pour 16 interprètes du Ballet National de Marseille une œuvre assurément aussi époustouflante !

Chaque création de (La) Horde est un événement. Age Of Content en est un, assurément, qui précipite les danseuses et danseurs dans un monde où les frontières entre le réel et le simulé s’effacent, où l’espace-temps se déconstruit totalement. Sous l’influence de la cascade, de la comédie musicale hollywoodienne et des films d’action, (LA) HORDE développe une chorégraphie virtuose exempte de recherche de sensationnel ou d’exploit. Bien au contraire, tout est dans la douceur, pour que la violence se fasse étreinte et les coups des caresses. L’ambiguïté est de mise… comme dans l’usage des avatars, reflets des identités multiples, qui viennent se juxtaposer aux corps. Le tout lové au cœur d’une installation monumentale d’où jaillissent la poésie et l’espoir. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:00:00

fin : 2024-05-04

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

