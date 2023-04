DERNIER BAIN DE L’ANNÉE Front de mer Port Nature 1, 31 décembre 2023, Agde.

Le traditionnel bain de fin d’année du Cap d’Agde se distingue par son originalité : c’est le seul à se dérouler sur une plage naturiste..

2023-12-31 à 12:30:00 ; fin : 2023-12-31 . .

Front de mer

Port Nature 1

Agde 34003 Hérault Occitanie



The traditional end of year bath of Cap d’Agde is distinguished by its originality: it is the only one to take place on a naturist beach.

La tradicional temporada de baño de fin de año en Cap d’Agde se distingue por su originalidad: es la única que tiene lugar en una playa naturista.

Das traditionelle Neujahrsbad in Cap d’Agde zeichnet sich durch seine Originalität aus: Es ist das einzige, das an einem FKK-Strand stattfindet.

