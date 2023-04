SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE -24 EME EDITION- 9 Avenue de la Jetée, 28 octobre 2023, Agde.

Amateur éclairé ou simple curieux, venez retrouver les professionnels du marché du bateau neuf, d’occasion et de l’équipement nautique dans la zone technique du port, et participez à de nombreuses conférences et animations..

2023-10-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-01 18:00:00. .

9 Avenue de la Jetée

Agde 34300 Hérault Occitanie



Whether you are an enlightened enthusiasts or simply curious, come and meet professionals in the market for sales of new/second-hand boats and nautical equipment in the shipyard located in the harbour, and take part in many conferences and other activities.

Aficionado o simple curioso, venga a conocer a los profesionales del mercado de embarcaciones nuevas y de ocasión y del equipamiento náutico en la zona técnica del puerto, y participe en numerosas conferencias y actividades.

Ob aufgeklärter Amateur oder einfach nur neugierig, treffen Sie sich mit den Fachleuten des Marktes für neue und gebrauchte Boote und Bootsausrüstungen im technischen Bereich des Hafens und nehmen Sie an zahlreichen Konferenzen und Animationen teil.

Mise à jour le 2023-02-28 par ADT34