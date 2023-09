OCTOBRE ROSE Agde, 1 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Organisée par la délégation agathoise de la Ligue contre le Cancer, la Semaine Rose s’inscrit dans le programme de sensibilisation nationale « Octobre Rose » axé sur le dépistage, la prévention, la solidarité et le soutien. Les bénéfices récoltés seront reversés à la Ligue contre le Cancer..

2023-10-01 fin : 2023-10-28 . .

Agde 34300 Hérault Occitanie



Organized by the Agatha delegation of the League against Cancer, the Pink Week is part of the national awareness program « Pink October » focused on screening, prevention, solidarity and support. The profits collected will be donated to the League against Cancer.

Organizada por la delegación Agatha de la Liga contra el Cáncer, la Semana Rosa forma parte del programa nacional de sensibilización « Octubre Rosa », que se centra en la detección, la prevención, la solidaridad y el apoyo. Los beneficios recaudados se donarán a la Liga contra el Cáncer.

Die von der agathischen Delegation der Krebsliga organisierte Rosa Woche ist Teil des nationalen Sensibilisierungsprogramms « Rosa Oktober », das sich auf Früherkennung, Prävention, Solidarität und Unterstützung konzentriert. Die gesammelten Gewinne werden an die Krebsliga gespendet.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE