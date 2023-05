CONFERENCE : « 3 AOÛT, JOUR DE LA FETE LOCALE » 5 Rue de la Fraternité, 3 août 2023, Agde.

Conférence animée par Christian Camps, professeur honoraire à l’université Paul Valéry de Montpellier, président de l’Escolo dai Sarret..

2023-08-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-03 . .

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie



Conference animated by Christian Camps, honorary professor at the Paul Valéry University of Montpellier, president of the Escolo dai Sarret.

Conferencia a cargo de Christian Camps, profesor honorario de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, presidente del Escolo dai Sarret.

Vortrag unter der Leitung von Christian Camps, Honorarprofessor an der Universität Paul Valéry in Montpellier und Präsident des Escolo dai Sarret.

