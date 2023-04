BALADE CONTÉE « AU FIL DES RUES D’AGDE » 1 RUE DU 4 SEPTEMBRE, 28 juillet 2023, Agde.

Balade Contée Nocturne « Au Fil des Rues… »

avec Philippe Charleux-conteur-comédien

A l’heure où le soleil se retire,

Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !

Dans AGDE, de place en place, de ruelle en ruelle, de maison en maison,

Les histoires savoureuses, demandent des oreilles complices !

Contes tout public – enfants à partir de 10 ans

Porter une « touche » de ROUGE.

1 RUE DU 4 SEPTEMBRE

Agde 34300 Hérault Occitanie



Nocturnal Storytelling Walk » Au Fil des Rues?

with Philippe Charleux, storyteller and actor

At the hour when the sun is going down,

Step by step, the path of tales will be revealed!

In AGDE, from place to place, from alley to alley, from house to house,

The tasty stories, ask for complicit ears!

Tales for all audiences – children from 10 years old

Wear a » touch » of RED

Paseo Nocturno de Cuentacuentos » Au Fil des Rues?

con Philippe Charleux, cuentacuentos y actor

A la hora en que se pone el sol,

¡paso a paso, se desvelará el camino de los cuentos!

En AGDE, de lugar en lugar, de callejón en callejón, de casa en casa,

Las sabrosas historias, ¡piden oídos cómplices!

Cuentos para todas las edades – niños a partir de 10 años

Con un « toque » de ROJO

Nächtlicher Märchenspaziergang « Au Fil des Rues? »

mit Philippe Charleux, Erzähler und Schauspieler

Zur Stunde, wenn die Sonne sich zurückzieht,

Schritt für Schritt wird sich der Weg der Märchen offenbaren!

In AGDE, von Platz zu Platz, von Gasse zu Gasse, von Haus zu Haus,

Die schmackhaften Geschichten, verlangen nach komplizenhaften Ohren!

Märchen für jedes Publikum – Kinder ab 10 Jahren

