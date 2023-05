CONCERT DE GIGI DE NISSA 5 Rue de la Fraternité, 26 juillet 2023, Agde.

La bande à Gigi de Nissa chante ses créations, ou celles d’auteurs contemporains comme Jean-Luc Sauvaigo, François Ridel (Moussut) ou Joan Nicola..

2023-07-26 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie



Gigi de Nissa’s band sings its own creations, or those of contemporary authors such as Jean-Luc Sauvaigo, François Ridel (Moussut) or Joan Nicola.

El grupo de Gigi de Nissa canta sus propias creaciones, o las de autores contemporáneos como Jean-Luc Sauvaigo, François Ridel (Moussut) o Joan Nicola.

Die Band von Gigi de Nissa singt ihre eigenen Kreationen oder die von zeitgenössischen Autoren wie Jean-Luc Sauvaigo, François Ridel (Moussut) oder Joan Nicola.

