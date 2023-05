CONCERT « ESTIVADOR » 5 Rue de la Fraternité Catégories d’évènement: Agde

Hérault

CONCERT « ESTIVADOR » 5 Rue de la Fraternité, 12 juillet 2023, Agde. Concert de chants et percussions avec le duo Lavoà..

2023-07-12 à 19:00:00

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie



Concert of songs and percussion with the duo Lavoà. Concierto de canciones y percusión con el dúo Lavoà. Gesangs- und Percussionkonzert mit dem Duo Lavoà. Mise à jour le 2023-05-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

