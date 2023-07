C’EST LA FÊTE !!! AU MAIL DE ROCHELONGUE Agde, 8 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Animations et jeux pour enfants organisés par l’association Cap Avenir du Mail de Rochelongue.

2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-09 . .

Agde 34300 Hérault Occitanie



Activities and games for children organized by the Cap Avenir association at Mail de Rochelongue

Animaciones y juegos para niños organizados por la asociación Cap Avenir en el Mail de Rochelongue

Animationen und Spiele für Kinder, organisiert von der Vereinigung Cap Avenir du Mail de Rochelongue

