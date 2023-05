CONFERENCE MUSICALE 5 Rue de la Fraternité, 30 juin 2023, Agde.

Conférence musicale sur les joutes agathoises du Moyen Age à la Révolution..

2023-06-30 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie



Musical conference on the jousts in Agatha from the Middle Ages to the Revolution.

Conferencia musical sobre las justas de Ágata desde la Edad Media hasta la Revolución.

Musikalischer Vortrag über die Joutes agathoises vom Mittelalter bis zur Revolution.

