2EME EDITION DE LA FÊTE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN 46 Rue de Brescou, 23 juin 2023, Agde.

Venez passer un moment festif et convivial entre chants, danses, rites et traditions pour fêter ensemble la Saint-Jean, jour le plus long de l’année..

2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

46 Rue de Brescou

Agde 34300 Hérault Occitanie



Come and spend a festive and convivial moment between songs, dances, rituals and traditions to celebrate together St. John’s day, the longest day of the year.

Venga a pasar un momento festivo y de convivencia entre cantos, bailes, ritos y tradiciones para celebrar el Midsummer’s Day, el día más largo del año.

Verbringen Sie einen festlichen und geselligen Moment zwischen Liedern, Tänzen, Riten und Traditionen, um gemeinsam den Johannistag, den längsten Tag des Jahres, zu feiern.

