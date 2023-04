FESTAVINO PATRIMOINE OFFICE DE TOURISME Place de la Belle Agathoise, 10 juin 2023, Agde.

Le temps d’une soirée d’été l’office de tourisme cap d’Agde Méditerranée vous propose un concept insolite où l’humain rencontre la Musique et le Patrimoine et le Vin

Réservation obligatoire, en ligne ou à l’Office de Tourisme.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

OFFICE DE TOURISME

Place de la Belle Agathoise

Agde 34300 Hérault Occitanie



During a summer evening, the tourist office of Cap d’Agde Méditerranée offers you an unusual concept where human beings meet Music, Heritage and Wine

Reservation required, online or at the Tourist Office

Durante una noche de verano, la Oficina de Turismo de Cap d’Agde Méditerranée le propone un concepto insólito en el que la gente se encuentra con la música, el patrimonio y el vino

Reserva obligatoria, en línea o en la Oficina de Turismo

Für einen Sommerabend bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt Cap d’Agde Méditerranée ein ungewöhnliches Konzept an, bei dem Menschen auf Musik, Kulturerbe und Wein treffen

Reservierung erforderlich, online oder im Fremdenverkehrsamt

Mise à jour le 2023-04-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE