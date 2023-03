EXPOSITION « NUIT ARGENTIQUES ET TRANSISTORS » DE JEAN CAZELLES Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault . Exposition de photographies de Jean CAZELLES. A la croisée du hasard et de l’inspiration, les photographies de Jean Cazelle s’inscrivent dans la suite d’une démarche créatrice au très long cours, intitulée « Méprises & Faux semblants » ; l’attente espérée des fusions et antagonismes les plus divers qui la composent y est essentielle.

S’ensuit un traitement chimique et spécifique aux sels d’argent, faisant la part belle à l’unicité qui en découle, à la profondeur des noirs et à la matière-lumière où où s’entremêlent librement les jours et les nuits. > Vernissage : Jeudi 13 avril à 18 h 30 Exposition de photographies de Jean CAZELLES. direction.culture@ville-agde.fr +33 4 67 94 65 80 https://www.ville-agde.fr/ Agde

