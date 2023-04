ESCAPADES – LES OISEAUX DU BAGNAS ET LES MYSTERES DE MARAVAL Domaine du Grand Clavelet Rdv activité : Aire de l’observatoire Agde Catégories d’Évènement: Agde

ESCAPADES – LES OISEAUX DU BAGNAS ET LES MYSTERES DE MARAVAL Domaine du Grand Clavelet Rdv activité : Aire de l’observatoire, 17 mai 2023, Agde. Ce matin, mettons le cap vers l’étang du Bagnas, classé réserve nationale depuis 1983. Exceptionnel, il accueille une multitude d’oiseaux aussi beaux que rares : hérons pourprés, ibis, flamants roses : une atmosphère secrète inoubliable ! Cette douce parenthèse se poursuit, l’après-midi, par une balade pour découvrir les plantes et le passé viticole du domaine de Maraval, entre étang et volcan..

Heute Morgen machen wir uns auf den Weg zum Étang du Bagnas, der seit 1983 zum Nationalreservat erklärt wurde. Er ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem viele schöne und seltene Vögel leben: Purpurreiher, Ibisse, rosa Flamingos: eine unvergessliche geheime Atmosphäre! Diese süße Auszeit wird am Nachmittag mit einem Spaziergang fortgesetzt, bei dem Sie die Pflanzen und die Weinbauvergangenheit der D Esta mañana, nos dirigiremos al estanque de Bagnas, clasificado como reserva nacional desde 1983. Excepcional, acoge una multitud de aves tan bellas como raras: garzas reales, ibis, flamencos rosas: ¡una atmósfera secreta inolvidable! Este dulce paréntesis continúa por la tarde con un paseo para descubrir las plantas y el pasado vitícola de la finca Maraval, entre el estanque y el volcán.

