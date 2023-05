« LES RENDEZ-VOUS PLEIN AIR » / MARCHE ACTIVE- YOGA Boulevard du Front de Mer, 13 mai 2023, Agde.

Sorties sur différentes plages du littoral agathois pour des marches actives accompagnées de séances de yoga.

> Organisé par l’Association « Harmonie Project ».

2023-05-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-13 16:30:00. EUR.

Boulevard du Front de Mer

Agde 34300 Hérault Occitanie



Outings to different beaches of the Agatha coast for active walks accompanied by yoga sessions.

> Organized by the Association « Harmonie Project »

Salidas a diferentes playas de la costa de Agatha para realizar paseos activos acompañados de sesiones de yoga.

> Organizado por la Asociación « Proyecto Harmonie

Ausflüge zu verschiedenen Stränden der Küste von Agathois für aktive Spaziergänge, die von Yoga-Sitzungen begleitet werden.

> Organisiert von der Vereinigung « Harmonie Project »

