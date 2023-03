SORTIE NATURE : A LA DECOUVERTE DU LITTORAL, 13 avril 2023, Agde .

SORTIE NATURE : A LA DECOUVERTE DU LITTORAL

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

2023-04-13 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-27 16:30:00 16:30:00

Agde

Hérault

.

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la faune et la flore insoupçonnées des plages Venez récolter et observer les indices laissés par la mer, et en apprendre davantage sur ces montagnes de sable.

> Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la faune et la flore insoupçonnées des plages. Venez récolter et observer les indices laissés par la mer, et en apprendre davantage sur ces montagnes de sable.

+33 4 67 01 60 23

Agde

