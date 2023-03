INVENTAIRE PARTICIPATIF : PLANTES LOCALES Agde Catégories d’Évènement: Agde

INVENTAIRE PARTICIPATIF : PLANTES LOCALES, 15 avril 2023, Agde

Route de Sète Domaine du Grand clavelet Agde Hérault

2023-04-15 10:00:00 – 2023-04-15 12:00:00

Hérault . Dans le cadre du Conseil Citoyen et de l’ABC de la Lagune, partez avec l’ADENA identifier les espèces végétales sur les chemins de Marseillan ! Vous contribuerez ainsi à l’inventaire participatif permettant d’étendre les connaissances sur la végétalisation locale. > Avec le CPIE BASSIN DE THAU > Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription Dans le cadre du Conseil Citoyen et de l’ABC de la Lagune, partez avec l’ADENA identifier les espèces végétales sur les chemins de Marseillan ! Agde

