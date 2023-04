VISITE GUIDEE AGDE / LA CITE ET SON ARCHITECTURE Place de la Belle-Agathoise Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

VISITE GUIDEE AGDE / LA CITE ET SON ARCHITECTURE Place de la Belle-Agathoise, 5 avril 2023, Agde. Suivez le guide ! Venez découvrir l’histoire d’une cité bâtie sur le bord du fleuve Hérault..

2023-04-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-05 16:30:00. EUR.

Place de la Belle-Agathoise

Agde 34300 Hérault Occitanie



Follow the guide ! Come and discover the history of a city built on the banks of the river Hérault. ¡Siga al guía! Venga a descubrir la historia de una ciudad construida a orillas del río Hérault. Folgen Sie dem Reiseführer! Entdecken Sie die Geschichte einer Stadt, die am Ufer des Flusses Hérault erbaut wurde. Mise à jour le 2023-04-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Place de la Belle-Agathoise Adresse Place de la Belle-Agathoise Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Place de la Belle-Agathoise Agde

Place de la Belle-Agathoise Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

VISITE GUIDEE AGDE / LA CITE ET SON ARCHITECTURE Place de la Belle-Agathoise 2023-04-05 was last modified: by VISITE GUIDEE AGDE / LA CITE ET SON ARCHITECTURE Place de la Belle-Agathoise Place de la Belle-Agathoise 5 avril 2023 Place de la Belle-Agathoise Agde

Agde Hérault