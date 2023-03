DINER SPECTACLE COPACABANA Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

DINER SPECTACLE COPACABANA, 1 avril 2023, Agde . DINER SPECTACLE COPACABANA EUR Rond-Point du Carré d’As Agde Hérault

2023-04-01 20:30:00 – 2023-04-01 Agde

Hérault . EUR 55 55 Venez vivre, l’espace d’une soirée, la folie dansante de Copacabana! La troupe d’artistes vous emmènera dans un tourbillon de danses, plumes et paillettes pour célébrer la joie de vivre du carnaval Brésilien. Diner en 3 plats, eaux et vins inclus: 55€/personne. Notre chef vous propose: > Le fromage frais au basilic et granola > Le boeuf confit et cube de patate douce > La tartelette au citron Réservation :

> https://www.casinosbarriere.com/fr/cap-d-agde/actus-locales/copacabana2023.html

> A l’accueil du Casino Dîner spectacle. Venez vivre, l’espace d’une soirée, la folie dansante de Copacabana!

La troupe d’artistes vous emmènera dans un tourbillon de danses, plumes et paillettes pour célébrer la joie de vivre du carnaval Brésilien. Agde

dernière mise à jour : 2023-03-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Rond-Point du Carré d'As Agde Hérault Ville Agde Departement Hérault Tarif EUR Lieu Ville Agde

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde /

DINER SPECTACLE COPACABANA 2023-04-01 was last modified: by DINER SPECTACLE COPACABANA Agde 1 avril 2023 Agde Hérault Rond Point du Carré d'AS Agde Hérault

Agde Hérault