Hérault . « Un temps pour soi : randonnée et yoga » , votre rendez-vous bien-être et détente pour bénéficier de tous les bienfaits du yoga. Destination Agde « Le Bagnas », le long du Canal du Midi, Au programme : > Randonnée pique-nique,

> Yoga étirement,

> Reconnexion avec la nature,

> Partage, échange Rendez-vous : Parking du Moulin des Evêques AGDE

> Tarif : Participation libre (paiement sur place) « Un temps pour soi » , votre rendez-vous bien-être et détente pour bénéficier de tous les bienfaits du yoga.

> Organisé par l’Association « Harmonie Project » Agde

