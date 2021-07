Agde Cap d'Agde Agde, Hérault SYLVOTHERAPIE ET OSTEOPATHIE VEGETALE © 2021 Cap d’Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

La sylvothérapie ou Shinrin Yoku « (bain de forêt) est une pratique de médecine japonaise avec la forêt et les arbres pour entretenir la vitalité.

Des effets positifs sur la santé ont été démontrés, la sylvothérapie consiste à faire des promenades en forêt, des exercices respiratoires associés à des mouvements en harmonie avec la nature.

L’ostéopathie végétale est une nouvelle approche scientifique qui s’inspire des principes, méthodes et techniques ostéopathiques transférés et appliqués au végétal pour développer les sensations et la connexion avec la nature.

Ateliers animés par Nicolas Pinelli, formateur-chercheur. Cap d'Agde plage Tamarissière 34300 34300 Agde La Tamarissière Hérault dimanche 8 août – 09h00 à 10h30

dimanche 12 septembre – 09h00 à 10h30

dimanche 3 octobre – 09h00 à 10h30

dimanche 7 novembre – 09h00 à 10h30

dimanche 5 décembre – 09h00 à 10h30

