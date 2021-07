ATELIER BIEN-ÊTRE – GYMNASTIQUE ÉNERGÉTIQUE : QI-GONG ET GYMNASTIQUE AYURVÉDIQUE Cap d’Agde, 14 juillet 2021 08:30-14 juillet 2021 10:00, Agde.

14 juillet – 29 septembre, les mercredis 10€ njbpinelli@hotmail.com, 0612188949

gymnastique douce et préventive

Le Qi-GONG propose des mouvements fluides, des postures douces, un travail de l’équilibre et de la respiration, il diminue le stress, agit sur la santé. Il s’inspire des animaux (tigre, cerf, ours, singe, oiseau…) et de la médecine traditionnelle chinoise.

La Gymnastique Ayurvédique est une méthode de relaxation, lié au yoga et utilisée en Inde pour le bien-être physique et mental, elle permet un travail postural, s’appuie sur des étirements musculaires progressifs et des assouplissements articulaires non forcés.

Atelier les 14 et 28 juillet, 11 et 25 août, 15 et 29 septembre.

Ateliers animés par Nicolas Jb Pinelli, ancien kinésithérapeute, ostéopathe du sport, formé aux médecines chinoise, japonaise et indienne, chercheur, docteur en sciences.

Inscription obligatoire et petit groupe

Cap d’Agde plage Tamarissière 34300 34300 Agde La Tamarissière Hérault

mercredi 14 juillet – 08h30 à 10h00

mercredi 28 juillet – 08h30 à 10h00

mercredi 11 août – 08h30 à 10h00

mercredi 25 août – 08h30 à 10h00

mercredi 15 septembre – 08h30 à 10h00

mercredi 29 septembre – 08h30 à 10h00