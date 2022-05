– AGDE Agde, 28 juillet 2022, Agde.

10 10 EUR La Mission Patrimoine Littoral vous propose une soirée musicale insolite avec une découverte du Patrimoine Agathois de nuit lors d’une déambulation à travers ses ruelles qui vous amènera à

la découverte du répertoire musical de Mélopoïa avec Francine GUILHEM et «les chants du Patrimoine» dans 2 lieux uniques et chargés d’Histoire : la cathédrale Saint Etienne et l’église Saint Sever.

Fidèle aux traditions, l’ensemble et leur cheffe ont à cœur de perpétuer le patrimoine musical agathois. La cantate du vin nouveau, l’hymne au St Christ, la Dagtenco, la place de la marine, les yeux dans la nuit et bien d’autres encore…ont été composés par des agathois fiers et amoureux de leur histoire.

> Îlot Molière/Office de Tourisme Agde, 1 rue du 4 septembre, 34300 AGDE

> Sur réservation au 06.45.82.46.14

> Tarif 10 euros/adulte – gratuit -18ans

Après une découverte du Patrimoine du Cœur Historique de la cité d’Agde par le guide conférencier, c’est dans le théâtre de plein air de l’Îlot Molière qu’Éolya (originaire d’Agde) véritable homme-orchestre des temps modernes, vous proposera une ambiance très particulière et un voyage unique … Dépaysement garanti …

+33 6 45 82 46 14

