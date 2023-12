Présentation de l’association Objectif Emergence 34 et découverte des métiers de l’accompagnement à domicile Agde Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault Présentation de l’association Objectif Emergence 34 et découverte des métiers de l’accompagnement à domicile Agde Agde, 14 février 2024, Agde. Présentation de l’association Objectif Emergence 34 et découverte des métiers de l’accompagnement à domicile Mercredi 14 février 2024, 09h30 Agde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:30:00+01:00 – 2024-02-14T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:30:00+01:00 – 2024-02-14T12:00:00+01:00 Venez rencontrer l’association Objectif Emergence et découvrir les différents métiers de l’accompagnement et les prises en charge de l’aide à domicile.

De nombreuses opportunités !

Avec expérience ou sans de nombreuses opportunités d’emploi sont disponible Présentation de l’association Objectif Emergence 34

Questions / réponses

Formations nécessaire ? Rémunération

