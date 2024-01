3ÈME SALON DU VINYLE ET DE LA MUSIQUE Agde, samedi 23 mars 2024.

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 20:00:00

Bourse aux vinyles, rencontre-dédicaces, concerts et DJ sets avec buvette et petite restauration.

Après le succès des précédentes éditions, le Salon Vinyle est le rendez-vous des passionnés de musique .

C’est aussi des concerts, des dj sets, des apéros dinette et autres surprises.

Comme les années précédentes une partie des bénéfices seront reversés à l’association caritative « Earth Citizen Club ».

> Gratuit pour les enfants

8 Avenue du 8 Mai 1945

Agde 34300 Hérault Occitanie



