HIP HOP « SO LITTLE BATTLE » 15EME EDITION Agde, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17 10:00:00

Stage de danse Hip hop et battles .

Le Centre de danse Dimension 34 organise « So little Battle #15 », le Battle interclasses 15ème édition qui réunira un grand nombre d’écoles venues de toute la région Occitanie et même au-delà, où la catégorie Kids sera mise à l’honneur.

Au programme :

Battle 1vs1 (compétition 1 contre 1)

Battle crew vs crew (compétition en équipe)

De 10h>12h : Stage de danse Hip hop Breaking suivi d’un repas pris dans la bonne humeur et la convivialité.

Ouverture des portes à 14h

Avenue Paul Balmigère

Agde 34300 Hérault Occitanie d34crew@hotmail.fr



