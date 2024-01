TOURNOI INTERNATIONAL DE GOALBALL ET SENSIBILISATION HANDISPORT Agde, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:00:00

fin : 2024-02-17 16:00:00

Sensibilisation et promotion des disciplines sportives pour déficients visuels et finale masculine du tournoi international de Goalball.

Vendredi et samedi,

10h>12h – 14h>16h Tournée Céci Tour

> Sensibilisation et promotion des disciplines sportives pour déficients visuels.

Ateliers gratuits et ouverts à tous.

Gymnase Molinié. Complexe sportifs des 7 fonts. Av. Jean Moulin. Agde

Dimanche,

12h Finale masculine du tournoi international de Goalball

Découvrez cette discipline paralympique des JO 2024 réservées aux déficients visuels dont l’objectif est de marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon sonore à la main au ras du sol.

Chaque équipe est composée de trois joueurs qui sont en alternance attaquants puis défenseurs.

Pour le bon déroulement du jeu, le public est invité à être silencieux.

> Gratuit.

Gymnase Charrin. Complexe sportif des 7 fonts. Av. Jean Moulin. Agde

.

5 Avenue Jean Moulin

Agde 34300 Hérault Occitanie



