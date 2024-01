AVANT QUE LA GRANDE NACRE MEURE… Agde, jeudi 8 février 2024.

Début : 2024-02-08 17:00:00

fin : 2024-02-08

Documentaire de Croline et Jérôme Espla suivie d’une discussion avec Michel Foulquié, spécialiste de la Grande Nacre.

La Maison de la Mer vous donne rendez-vous pour visionner le documentaire de Caroline et Jérôme Espla autour de la Grande Nacre, ce coquillage méditerranées emblématique et protégé.

Cette espèce est surveillée de près par les biologistes marins car elle est depuis 2016 la proie d’un parasite responsable de la disparition d’une grande partie de la population de Grande Nacre en mer.

La diffusion de ce documentaire sera suivi d’une discussion avec Mathieu Foulquiè (un spécialiste de la Grande Nacre) ainsi que les biologistes marins de l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise.

Rue de la Capitainerie

Rue de la Capitainerie

Agde 34300 Hérault Occitanie



