Agathe et Mamie au port de Caen – Une visite pour les petits (3-6 ans) Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer Caen, mercredi 24 juillet 2024.

Agathe et Mamie au port de Caen – Une visite pour les petits (3-6 ans) Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 10:30:00

fin : 2024-07-24 11:30:00

Oïhana Marie, guide conférencière, embarque nos plus petits à la découverte du port de Caen à travers une visite où chacun d’entre eux devront participer.

Agathe est une petite fille de 5 ans, qui aime se promener avec sa Mamie. Ensemble elles visitent toute sorte de lieux. Aujourd’hui, elles vont au port de Caen et Mamie a préparé une petite chasse au trésor !

Explorer le port façon pirates, assembler des bateaux, dessiner le chemin, et d’autres surprises vous attendent.

Une visite spécialement conçue pour nos petits à partir de 3 ans. Du matériel vous sera prêté lors de la visite.

Les enfants devront obligatoirement être accompagné par un adulte. Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte accompagnant. Adultes comme enfants doivent être en possession d’un billet.

Une visite programmée dans le cadre des « Etonnants Patrimoines » proposée par Oïhana Marie, commercialisée par l’office de tourisme de Caen la mer.

Le lieu de RDV sera communiqué sur le bon de réservation

Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

Caen 14000 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr



