Caen Calvados Agathe est une petite fille de 5 ans, qui aime se promener avec sa mamie.

Ensemble elles visitent Caen la ville où vit mamie.

Aujourd’hui, elles vont se promener le long du port de Caen et mamie a préparé une petite chasse au trésor.

Une visite ludique pour les enfants de 3 à 6 ans, à la découverte du port de Caen. Venez en famille visiter en jouant pendant environ 1h.

Inscriptions obligatoires – Limitée à 15 personnes.

