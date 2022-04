Agatha, ma voisine détective Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Agatha, ma voisine détective

du jeudi 14 avril au mardi 19 avril à Espace Aragon

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective.Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

Certains enfants, comme Agatha, choisissent d’être en marge et d’assumer leurs différences tandis que d’autres font semblant d’être ce qu’ils ne sont pas. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

