Mes Petits Papiers AGATES PAYSAGE Macornay, jeudi 7 mars 2024.

Mes Petits Papiers Faire de ses papiers, ses alliés…Pour toutes personnes éprouvant des difficultés à comprendre l’utilité des documents administratifs, la nécessité de les classer et de les conserver. 7 – 28 mars, les jeudis AGATES PAYSAGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T14:00:00+01:00 – 2024-03-07T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T14:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

« Mes Petits Papiers » est un outil de (re)mobilisation par l’appropriation d’une démarche de classement.

C’est aussi l’occasion de valoriser chaque participant en lui permettant de maîtriser sa gestion administrative.

Les objectifs sont de faire prendre conscience de l’intérêt de classer les documents administratifs , d’acquérir une méthode personnelle de classement avec une mise en pratique, de favoriser la prise d’autonomie dans les démarches administratives. et rompre l’isolement.

Voici son déroulement :

3 séances de 3h00 environ, espacées d’une semaine chacune.

Constitution du groupe (6 personnes maximum).

Pendant les séances, des temps d’échanges, de réflexion et de mise en pratique sont animés par 2 travailleurs sociaux MSA qui respectent une méthodologie précise.

S’y retrouver dans les démarches administratives et les nombreux courriers qui nous parviennent… Pas si facile !

À la MSA, notre priorité est de garantir l’accès aux droits de nos ressortissants.

Tout changement de situation implique l’envoi de nouvelles pièces parfois compliqué à gérer.

Nous savons combien il est important de transmettre les justificatifs demandés pour permettre le versement des prestations.

C’est pour cette raison que la MSA Franche-Comté développe des offres spécifiques pour prendre en compte les difficultés du quotidien.

L’action » Mes Petits Papiers » a été développé pour permettre au plus grand nombre de trouver ou retrouver son autonomie dans la gestion administrative.

La démarche collective engage une dynamique qui complète et donne un nouveau souffle à l’accompagnement social individuel.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’offre institutionnelle d’accompagnement social et socioprofessionnel de la MSA Franche-Comté.

AGATES PAYSAGE 39570 macornay Macornay 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

accès aux droits autonomie