Agar Agar LE BIKINI, 3 mars 2023, RAMONVILLE ST AGNE.

Agar Agar LE BIKINI. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 19:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Après une tournée dans des lieux alternatifs et des petits festivals qui leur tenaient à cœur, Agar Agar annoncent un nouvel album à paraître le 20 janvier et une tournée européenne ! Le duo composé de Clara Cappagli et Armand Bultheel est de retour avec dans ses valises un jeu vidéo développé par Jonathan Coryn. «Player Non Player», nom de l’album et du jeu vidéo, parle tour à tour de l’intrusion dans l’intimité, du besoin de s’échapper des frontières finies, ou encore de dragons. Une scénographie signée Alexandre Kontini prolongera l’expérience dans les concerts, à vocation fortement narrative. Tout un univers donc, à venir découvrir en live ! Agar Agar

Votre billet est ici

LE BIKINI RAMONVILLE ST AGNE PARC TECHNOLOGIQUE CANAL Haute-Garonne

