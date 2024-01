CHICANDIER – LA NEUVIEME VIE DU CHAT – CHICANDIER AGAPES ET SPECTACLES – MONTBRISON Montbrison, dimanche 10 mars 2024.

Chicandier nouveau spectacle “la 9eme vie du chat”Ma vie n’est pas plus intéressante que celle de n’importe qui, elle est simplement très théâtrale.D’étudiant laborieux à notaire fauché en passant par fonctionnaire joueur dans le Sud, juriste catho lyonnais, Secrétaire Général dans le logement social dans le Nord alcoolique puis viré pour une vidéo puis saltimbanque inclassable !Ces hauts et ces bas rappellent la vie d’une entreprise, y croire toujours, une certaine résilience et se retrousser les manches.Le tout pour vous amuser et peut-être vous faire dire « Il me rappelle mon con de beau-frère qui était trader et qui tient un foodtruck à La Défense ! ».

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

AGAPES ET SPECTACLES – MONTBRISON 18 BVD DE LA MADELEINE 42600 Montbrison 42