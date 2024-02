AGAINST THE CURRENT LA LAITERIE Strasbourg, mardi 18 juin 2024.

Présentés par ARTEFACT PRL en accord avec LIVE NATIONIndie Pop RockOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Against the Current, est le groupe pop, rock et indépendant qui fait des vagues dans la musique industrie. Le trio est également bien connu pour ses collaborations et son travail dans le domaine du jeu vidéo, notamment avec son titre « Legends Never Die » qui cumule aujourd’hui plus de 675 millions de streams. Leurs derniers singles « Blindfolded » et « Good Guy » ont reçu plus de 6 millions de streams, marquant le début d’une nouvelle ère pour le groupe.La 4ème tournée mondiale de Against the Current, « Nightmares & Daydreams » s’agit de la plus grande tournée d’ATC à ce jour, avec plus de 100 000 fans attendus dans le monde entier. Rejoignez les millions de fans du monde entier qui sont tombés amoureux du son pop, rock et indie d’ATC, et laissez-les vous emmener dans les royaumes de Nightmares & Daydreams ! » © Live Nation

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-06-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67