Against nature Catégorie d’évènement: île de France

Against nature, 23 novembre 2022, . Le mercredi 23 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Comment outrepasser les normes produites par la ville ? Cette conversation s’attache aux dimensions malades, toxiques ou monstrueuses de la métropole moderne. Inspiré par l’esthétique fin de siècle, ce programme convoque des théories contemporaines imprégnées de pessimisme radical et de romantisme noir pour dessiner des géographies à rebours. Une conversation par Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou, avec la critique finlandaise Sabrina Tarasoff et l’écrivain Derek McCormack. Contact : +33 (0)1 42 74 95 59 https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/against-nature

Oeuvre citée par Joris Karl Huysmans dans (Carnet de voyage, 1897) Détail issu du tableau Les Proverbes flamands (1559) par Pieter Brueghel l’Ancien (conservé au Gemäldegalerie de Berlin).

