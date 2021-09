Cambremer Grange aux dîmes,cambremer Calvados, Cambremer AG de l’Être Enchanté Grange aux dîmes,cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

[http://www.etre-enchate.org](http://www.etre-enchate.org)* se déroulera : **vendredi 10 septembre** à partir de **18h30** à la **Grange aux Dîmes** de **Cambremer** **———————————————** Contact et Infos : Mairie de Cambremer : 07 81 54 69 06 Site : www.etre-enchate.org FB @assoetreenchante L’AG de l’Être Enchanté se déroulera : vendredi 10 septembre à partir de 18h30 à la Grange aux Dîmes de Cambremer Grange aux dîmes,cambremer cambremer Cambremer Cambremer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:30:00 2021-09-10T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Grange aux dîmes,cambremer Adresse cambremer Ville Cambremer lieuville Grange aux dîmes,cambremer Cambremer