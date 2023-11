Festival de l’Education Interculturelle de Tremblay sur Mauldre, Arezki Amazouz, la discrimination raciale dans une grande entreprise française AFTRAL CFA Le Tremblay-sur-Mauldre, 30 novembre 2023, Le Tremblay-sur-Mauldre.

Devant plusieurs classes de terminales, ce témoin exceptionnel viendra raconter son parcours de vie de son enfance pendant la guerre d’Algérie à son travail d’ouvrier dans la plus grande entreprise française, Renault Billancourt… Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Arezki Amazouz, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie de sa Kabylie de naissance à la France. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah

AFTRAL CFA Tremblay sur Mauldre Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 Yvelines Île-de-France

2023-11-30T14:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

