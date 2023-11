Festival Dilcrah de l’Education Interculturelle des Yvelines, secondes et premieres de l’AFTRAL AFTRAL CFA Le Tremblay-sur-Mauldre Catégories d’Évènement: Le Tremblay-sur-Mauldre

Yvelines Festival Dilcrah de l’Education Interculturelle des Yvelines, secondes et premieres de l’AFTRAL AFTRAL CFA Le Tremblay-sur-Mauldre, 16 novembre 2023, Le Tremblay-sur-Mauldre. Festival Dilcrah de l’Education Interculturelle des Yvelines, secondes et premieres de l’AFTRAL Jeudi 16 novembre, 13h00 AFTRAL CFA Elèves de l’établissement uniquement L’équipe éducative partenaire a choisi de mettre des élèves de seconde et de première lors de cet échange. Les Centres de Formations pour apprentis ont autant besoin de ce type de rencontre que l’enseignement général traditionnel. les témoins, Arezki, sont des exemples de vie, de combat , de lutte contre les discriminations et pour leurs droits. Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Arezki Amazouz, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie de son Algérie Natale à la France. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah. 2nde MVTR 12 étudiants et 1MVTR 24 étudiants

13h à 15h AFTRAL CFA Tremblay sur Mauldre Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T13:00:00+01:00 – 2023-11-16T15:00:00+01:00

2023-11-16T13:00:00+01:00 – 2023-11-16T15:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Tremblay-sur-Mauldre, Yvelines Autres Lieu AFTRAL CFA Adresse Tremblay sur Mauldre Ville Le Tremblay-sur-Mauldre Departement Yvelines Age min 15 Age max 18 Lieu Ville AFTRAL CFA Le Tremblay-sur-Mauldre latitude longitude 48.778059;1.876955

AFTRAL CFA Le Tremblay-sur-Mauldre Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-tremblay-sur-mauldre/