Les jeudis de l’info AFTRAL Bordeaux Artigues-près-Bordeaux, 5 octobre 2023, Artigues-près-Bordeaux.

Les jeudis de l’info 5 – 26 octobre, les jeudis AFTRAL Bordeaux

En somme, ces réunions d’information sur les métiers de la logistique et du transport à l’AFTRAL sont votre billet pour une carrière enrichissante et dynamique. Venez découvrir les possibilités qui s’offrent à vous, formation du CAP au BAC + 5 et Titre professionel en alternance. Plonger dans un monde en mouvement constant. Ne ratez pas cette chance de façonner votre avenir professionnel. Rejoignez-nous et faites le premier pas vers une carrière passionnante dans la logistique et le transport.

AFTRAL Bordeaux Allée de gascogne 33370 Artigues près Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T16:00:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00