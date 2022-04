Afterworks en centre ville Guebwiller, 17 juin 2022, Guebwiller.

Afterworks en centre ville Guebwiller

2022-06-17 18:00:00 – 2022-08-19 21:00:00

Guebwiller 68500 Guebwiller

0 EUR La ville et les vitrines de Guebwiller proposent, les vendredis soirs pendant tout l’été à Guebwiller : Afterwork Apéro. Happy hour et tapas, animations et surprises, ambiance musicale. Nocturne pour les commerces jusqu’à 21h.

+33 3 89 76 80 61

Guebwiller

