AfterWork Web3 Digital Village Paris

Paris AfterWork Web3 Digital Village Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 18h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Le paiement se fera directement sur place. – 25 € pour les non membres du club Wallcrypt – 18 € pour les membres du club Wallcrypt La soirée spéciale Web3 ! Découvrez l’avancée numérique lors de cette soirée Plongez dans l’avenir numérique avec l’AfterWork Web3, un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent explorer les dernières avancées de la technologie blockchain, de la décentralisation et de la Web3.‍ L’événement AfterWork Web3 est conçu pour réunir les innovateurs, les développeurs, les entrepreneurs, les investisseurs et les passionnés de la blockchain, offrant une plateforme unique pour partager des idées, échanger des connaissances et développer des réseaux dans le monde passionnant de la Web3. Que vous soyez un expert chevronné ou que vous découvriez à peine le monde passionnant de la Web3, l’AfterWork Web3 est l’endroit idéal pour élargir vos horizons et contribuer à façonner l’avenir numérique Réservez votre place dès maintenant pour rejoindre cette communauté dynamique et découvrir comment la Web3 changera notre façon de vivre, de travailler et d’interagir avec la technologie. N’attendez pas, rejoignez nous le 8 novembre au Digital Village de Paris pour une soirée inoubliable d’innovation et d’inspiration Web3 ! Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact : Contact@digital-village.fr

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact : Contact@digital-village.fr

