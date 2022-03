Afterwork Vins rouges : Suisse, Etats-Unis et Roussillon La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le jeudi 31 mars

Comment ne pas se perdre dans les innombrables styles de vins rouges ? Entre vins rouges gouleyants et fruités ou vins rouges charnus ou de garde, les profils sont nombreux et peuvent être choisis pour diverses occasions. A travers cet atelier, nous vous expliquerons leurs différentes caractéristiques à travers trois styles de vins rouges de terroirs de vins du monde et nous vous donnerons plusieurs clés pour vous repérer à la dégustation. Dégustation de 3 vins rouges, issus des vignobles de Suisse, Etats-Unis et du Roussillon.

PLEIN TARIF 19 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 15,20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

