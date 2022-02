Afterwork Vins du monde et Tartinables La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Afterwork Vins du monde et Tartinables La Cité du Vin, 10 mars 2022, Bordeaux. Afterwork Vins du monde et Tartinables

le jeudi 10 mars à La Cité du Vin

Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. Encouragés par les apéritifs dinatoires, les tartinables salés sont aujourd’hui des produits très tendances avec une offre de plus en plus variée. Que ce soit en tartinable végétal ou à base de poisson ou de viande, ces produits se déclinent pour tous les goûts avec des saveurs surprenantes. Au cours de cet atelier, nous vous proposons de découvrir trois tartinables en accord avec trois vins du monde choisis parmi nos partenaires viticoles : Tartinable de poisson de la Villa Marthe (17) Tartinable de viande de l’ETS Lapierre Ody (16) Tartinable végétal du Domaine Terra (33) En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) Vous participez régulièrement à nos afterworks de dégustation ? Pensez à notre carte de fidélité Afterwork ! Dès 5 ateliers afterworks effectués, nous vous offrons le 6ème ! Votre carte de fidélité fonctionne pour des ateliers en tarif plein mais aussi en tarif réduit et abonnés. N’oubliez pas de la demander à nos sommeliers.

PLEIN TARIF 25 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T19:30:00;2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T21:30:00

