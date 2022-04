Afterwork vins du monde et fruits de mer La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Afterwork vins du monde et fruits de mer

le jeudi 12 mai à La Cité du Vin

le jeudi 12 mai à La Cité du Vin

Associés aux belles occasions entre amis ou en couple et aux événements festifs, les fruits de mer offrent une variété de saveurs très large et donc des possibilités d’accords avec les vins tout aussi riches ! Quels vins servir avec des fruits de mer ? En plateau ou encore préparé, les fruits de mer peuvent être consommés de différentes façons et offrent donc de nombreuses possibilités d’accords. Outre les vins blancs frais, les rosés ou les bulles sont aussi de formidables propositions assorties au caractère iodé et frais des mets. A travers cet atelier, venez découvrir trois fruits de mer phares de nouvelle Aquitaine : l’huître, la moule et le chipiron ! Dégustation de 3 vins du monde (on vous dit très vite d’où ils viennent, le temps de finaliser des accords parfaits !) **En partenariat** avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine)

PLEIN TARIF 25 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 20 €

Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T19:30:00;2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T21:30:00

