le jeudi 5 mai à La Cité du Vin

Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. Quel vin servir avec le fromage ? Il n’y a pas qu’une seule possibilité mais tout une palette d’accords entre ces deux produits de terroir. Pour cette deuxième édition d’afterwork vin et fromages, nous vous proposons trois nouveaux fromages aquitains en accord avec trois vins issus de nos fidèles partenaires viticoles. Comme pour le vin, l’influence du terroir, la flore ou encore la géologie ont un réel impact sur le goût du fromage. Qu’il soit de chèvre, de vache ou de brebis, nous explorerons ainsi les multiples possibilités d’accord pour sublimer ces produits. En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine)

PLEIN TARIF 25 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 20 €

Ces rendez-vous gourmands mettent à l'honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

2022-05-05T18:30:00 2022-05-05T19:30:00;2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T21:30:00

