Venez explorer la palette des accords possibles entre 3 fromages de saison issus de nos terroirs et 3 vins du monde. Cet afterwork inaugure un nouveau cycle de rendez-vous gourmands mettant à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine)

PLEIN TARIF 24 € TARIF ABONNÉ 19,20 €

2021-09-23T18:30:00 2021-09-23T19:30:00;2021-09-23T20:30:00 2021-09-23T21:30:00

