En prévision de Pâques, quel vin servir avec le chocolat ? Arômes, intensité, profondeur, terroirs lointains… le vin et le chocolat sont deux produits qui partagent de nombreux points communs. A travers la dégustation de trois chocolats, vous pourrez découvrir le savoir-faire et les typicités de ces produits d’exception tout en les mariant avec trois vins du monde issus de nos partenaires viticoles. Les accords chocolats et vins proposés lors de cet atelier : L’Atelier du chocolat (64), chocolat noir 70% de cacao au piment d’Espelette Avec un vin de Bodegas del Viento, Pinot noir, Mexique, 2016 Hasnaâ chocolats grands crus (33), chocolat noir 71% de cacao, Inde – Idukki Avec un vin du Château Doisy-Védrines Grand cru classé, Sauternes, 2012 Bovetti chocolatier (24), chocolat noir 70% de cacao, Madagascar Avec un vin de Fonseca Bin n°27, Ruby Port, Portugal En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin.

PLEIN TARIF 25 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 20 €

Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

