Afterwork Vins Blancs Secs La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Afterwork Vins Blancs Secs La Cité du Vin, 24 février 2022, Bordeaux. Afterwork Vins Blancs Secs

le jeudi 24 février à La Cité du Vin

D’apparence jaune pâle ou or, qu’ils soient de type aromatique, minéral ou boisé ou d’un registre léger ou corsé, les vins blancs secs offrent une gamme infinie de styles à la dégustation ! A travers trois styles de vins blancs, nous vous expliquerons la diversité de ces vins, qui répond à celle du terroir, des cépages utilisés ou encore du savoir-faire et des techniques employés par les producteurs. Nous en profiterons pour vous donner quelques points de repères sur les grands critères qui mettent en valeur la dominante de chaque style. Dégustation de 3 vins Vous participez régulièrement à nos afterworks de dégustation ? Pensez à notre carte de fidélité Afterwork ! Dès 5 ateliers afterworks effectués, nous vous offrons le 6ème ! Votre carte de fidélité fonctionne pour des ateliers en tarif plein mais aussi en tarif réduit et abonnés. N’oubliez pas de la demander à nos sommeliers.

PLEIN TARIF 19 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 15,20 €

D’apparence jaune pâle ou or, qu’ils soient de type aromatique, minéral ou boisé ou d’un registre léger ou corsé, les vins blancs secs offrent une gamme infinie de styles à la dégustation ! La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:30:00 2022-02-24T19:30:00;2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Afterwork Vins Blancs Secs La Cité du Vin 2022-02-24 was last modified: by Afterwork Vins Blancs Secs La Cité du Vin La Cité du Vin 24 février 2022 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde